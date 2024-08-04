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04.08.2024, 11:26

Смена главного тренера и новый трансфер - планы «Каспия» в Актау

Спорт 0 0 Сергей Кораблев

Кто стал главным тренером «Каспия» и с кем из футболистов подписан полугодовой контракт, поделился спортивный директор клуба Жасын Кайпбаев.

Фото пресс-службы «Каспия»
Фото пресс-службы «Каспия»

У «Каспия», как заявил Жасын Кайпбаев, есть цель выйти из Первой лиги РК по футболу в Премьер-лигу. Впереди нас ожидает 13 туров для исправления сложившейся на сегодня ситуации, и каждая игра для нас очень важна.

 

Экс-тренер ФК «Каспий» Владимир Никитенко, заслуженный тренер РК, имеющий богатый опыт в лучших командах страны, собрал для нас боеспособный коллектив. Мы шли на серии побед на первом месте с отрывом, но в какой-то момент все изменилось и встал вопрос о кардинальных изменениях. И это коснулось в первую очередь тренерского штаба. От всей души поблагодарив Владимира Никитенко за первый круг, мы заявили о своем решении пригласить Куаныша Кабдулова, которого в Казахстане называют «кризис-менеджер» и который уже выводил команды в Премьер-лигу, а также вывел родной «Атырау» в финал Кубка Казахстана, - рассказал спортивный директор «Каспия».

Как заверил Жасын Кайпбаев, у клуба нет оправдания результатам последних игр.

Лига в этом году очень сильная, много хороших и крепких команд ставят перед собой задачу выхода в Премьер-лигу, но у нас ничего еще не потеряно. Пользуясь случаем, хотели бы обратиться к болельщикам и сказать, что клубу нужна их поддержка. Мы со своей стороны прилагаем абсолютно все усилия, чтобы впредь только радовать всех. Смена тренерского штаба - это лишь один шаг, - говорит спортивный директор.

Теперь о новом нападающем «Каспия» - это 23-летний Бакдаулет Зульфикаров. Он, по заверению Жасына Кайпбаева, должен закрыть вопросы по своей позиции, которые появились как и у тренерского штаба, так и у болельщиков. У Бакдаулета Зульфикарова хорошие данные: при росте 196 сантиметров он показывает хорошую скорость не только физически, но и в принятии решений.

Бакдаулет Зульфикаров является воспитанником шымкентского «Кырана» и уроженцем Шымкента. Также выступал за «Академию Оңтүстік» и белорусский «Энергетик-БГУ». Один сезон отыграл за туркестанский «Туран». За основной состав сыграл шесть матчей и забил один гол. В составе молодежной команды сыграл 19 матчей и забил 25 мячей, тем самым став лучшим бомбардиром Второй лиги.

Забивал даже грузинскому клубу «Рустави» на товарищеском матче. Последние полтора года находился в составе «Кайсара», который выступает в Премьер-лиге.

До него на эту позицию мы вели переговоры с казахстанским футболистом Оралханом Омиртаевым, который выступал за «Слуцк», где забил три гола в двух последних играх с «Минском» (1:0) и «Нафтаном» (4:1), но, к сожалению, наше предложение перебил белорусский БАТЭ и он остался там, - отметил спортивный директор.

Напомним, как «Каспий» сыграл в гостях у «Улытау».

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