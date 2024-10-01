Теннисист Бейбит Жукаев из Актау пробился в основную сетку «Мастерса» в Китае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Бейбит Жукаев во второй раз пробился в основную сетку турнира, обыграв британца, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Фото пресс-службы ФТК

По данным федерации, в финале отборочного раунда Бейбит Жукаев обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский «Мастерс» является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3,- сообщили в ФТК 1 октября.

Напомним, в 2023 году Бейбит Жукаев обыграл итальянца на турнире в Китае. Благодаря этой победе Жукаев улучшил свое положение в мировом рейтинге. В обновленном табеле о рангах казахстанец взлетел на 47 строчек и будет занимать 255 место.