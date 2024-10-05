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05.10.2024, 10:26

Впереди чемпионат Азии: известный боксер из Мангистау стал первым на международном турнире

Спорт 0 1 685 Сергей Кораблев

Бекзад Нурдаулетов представил на международных соревнованиях Мангистаускую область, сообщил судья IBA три звезды, член судейской комиссии РК Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

С 29 сентября по 4 октября в Шымкенте проходил 43-й международный турнир на призы Карокозы Абдналиева, в котором участвовали команды из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции, сборная команда Казахстана, а также все области и три города – Астана, Алматы и Шымкент.  

Мангистау на данном турнире представлял Бекзад Нурдаулетов, который выступал в новой  весовой категории до 86 килограммов. Сопровождал и готовил бойца заслуженный мастер спорта РК по боксу Берик Абдрахманов. Судьей же был – судья IBA три звезды, член судейской комиссии РК Руслан Бибуев.

В финале Бекзад Нурдаулетов выиграл действующего чемпиона РК Темиржана Мукатаева, тем самым став первым номером в этой весовой категории. Теперь его ожидает подготовка на чемпионат Азии, который пройдет в ноябре этого года в Иордании.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов взял «золото» чемпионата мира по боксу в 2019 году. После победы ему вручили ключи от квартиры в Актау. В родном Жанаозене Бекзаду Нурдаулетову подарили автомобиль. В августе текущего года титулованный боксер Бекзад Нурдаулетов сыграл свадьбу.

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