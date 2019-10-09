Чемпиону мира по боксу Бекзаду Нурдаулетову вручили ключи от автомашины

Фото предоставлено пресс-службой акимата Жанаозена
Аким Жанаозена Максат Ибагаров вчера, 8 октября, поздравил чемпиона и поблагодарил его родителей. В своем выступлении аким города отметил тренеров спортсмена и сказал, что они внесли огромный вклад в победу Бекзада Нурдаулетова на чемпионате мира.
Во время поздравлений аким Жанаозена Максат Ибагаров и управляющий директор по транспорту акционерного общества «Озенмунайгаз» Айткали Башенов вручили новоиспеченному чемпиону ключи от Toyota Camry XV70.
Напомним, ранее Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. Чемпиону мира вручили ключи от квартиры в Актау.
Во время поздравлений аким Жанаозена Максат Ибагаров и управляющий директор по транспорту акционерного общества «Озенмунайгаз» Айткали Башенов вручили новоиспеченному чемпиону ключи от Toyota Camry XV70.
Напомним, ранее Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. Чемпиону мира вручили ключи от квартиры в Актау.