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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 1334

Чемпиону мира по боксу Бекзаду Нурдаулетову вручили ключи от автомашины

Чемпиону мира по боксу Бекзаду Нурдаулетову подарили автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Жанаозена
Аким Жанаозена Максат Ибагаров вчера, 8 октября, поздравил чемпиона и поблагодарил его родителей. В своем выступлении аким города отметил тренеров спортсмена и сказал, что они внесли огромный вклад в победу Бекзада Нурдаулетова на чемпионате мира.

Чемпиону мира по боксу Бекзаду Нурдаулетову вручили ключи от автомашины


Во время поздравлений аким Жанаозена Максат Ибагаров и управляющий директор по транспорту акционерного общества «Озенмунайгаз» Айткали Башенов вручили новоиспеченному чемпиону ключи от Toyota Camry XV70.

Напомним, ранее Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. Чемпиону мира вручили ключи от квартиры в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • strana.kz
  • Pinochet
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: Lady_M
почему чемпиону мира камри, а чиновнику крузак?

Потому что на покупку Камри "Озенмунайгаз" напрягли, а себе внедорожники они на наши, народные деньги покупают. Их не жалко
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Lexus
  • shurik_kz11
  • lefsha_q
  • Pinochet
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:49
почему чемпиону мира камри, а чиновнику крузак?
 
 

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