Спортсмены из Актау завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ в Актобе

В Актобе прошел республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO. В спортивной копилке бойцов из Актау пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Об этом сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.
Республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO проходил в Актобе с 29 по 30 ноября в спорткомплексе «Жастар Арена».
В копилке сборной Актау, состоявшей из 17 бойцов, 15 медалей различного достоинства и пять золотых кубков. Команду представляли два тренера: Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.
В соревнованиях принимали участие ребята из разных регионов Казахстана с 6 до 17 лет, более 400 бойцов.
Серьёзную конкуренцию создали спортсменам из Актау соперники, побеждать было нелегко. В составе нашей сборной было 11 новичков (половина из них занимаются всего пару месяцев, на соревнованиях впервые) и шесть опытных каратистов, несмотря на это, практически все наши ребята вернулись с медалями, а трое новичков из них – с золотыми. Это составляет 90% призёров от общего количества сборников. С каждым разом наши ученики становятся сильнее, моя цель – это стопроцентное количество призёров на выездных соревнованиях, - рассказал главный тренер федерации Мангистауской области по ашихара-каратэ AIKO Дмитрий Печкин.
Золотые медали завоевали:
Серебряные медали завоевали:
Бронзовые медали завоевали:
Дипломом «За волю к победе» награждены Жансери Койсары, Ералы Абдыашим и Кенесары Кайратулы.
Следующий крупный турнир – кубок РК, который будет проходить в Астане 16-17 декабря 2024 года, в котором также примут участие спортсмены сборной Актау.
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