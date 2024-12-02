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02.12.2024, 12:55

Спортсмены из Актау завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ в Актобе

Спорт 0 817 Лиана Рязанцева

В Актобе прошел республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO. В спортивной копилке бойцов из Актау пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Об этом сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Фото предоставил Дмитрий Печкин

Республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO проходил в Актобе с 29 по 30 ноября в спорткомплексе «Жастар Арена».

В копилке сборной Актау, состоявшей из 17 бойцов, 15 медалей различного достоинства и пять золотых кубков. Команду представляли два тренера: Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.

 В соревнованиях принимали участие ребята из разных регионов Казахстана с 6 до 17 лет, более 400 бойцов.

Серьёзную конкуренцию создали спортсменам из Актау соперники, побеждать было нелегко. В составе нашей сборной было 11 новичков (половина из них занимаются всего пару месяцев, на соревнованиях впервые) и шесть опытных каратистов, несмотря на это, практически все наши ребята вернулись с медалями, а трое новичков из них – с золотыми. Это составляет 90% призёров от общего количества сборников. С каждым разом наши ученики становятся сильнее, моя цель – это стопроцентное количество призёров на выездных соревнованиях, - рассказал главный тренер федерации Мангистауской области по ашихара-каратэ AIKO Дмитрий Печкин.

Золотые медали завоевали:

  • Нурым Нурбулат, 7 лет;
  • Софья Касымова, 7 лет;
  • Валерия Дубовицкая, 8-9 лет;
  • Әмірхан Мамырбек, 8-9 лет;
  • Максим Фидчишин, 14-15 лет.

Серебряные медали завоевали:

  • Нуралы Абдыашим, 7 лет;
  • Арлан Болатбек, 8-9 лет;
  • Алдияр Муса, 8-9 лет;
  • Лиза Сайдамирова, 10-11 лет.

Бронзовые медали завоевали:

  • Шынгыс Кусманов, 8-9 лет;
  • Косболсин Ален, 10-11 лет;
  • Бейбарыс Бітім, 10-11 лет;
  • Адилсеит Узбеков, 10-11 лет;
  • Әділ Бурибек, 12-13 лет;
  • Максим Фидчишин, 14-15 лет, в разделе «спортивное кумитэ».

Дипломом «За волю к победе» награждены Жансери Койсары, Ералы Абдыашим и Кенесары Кайратулы.

Следующий крупный турнир – кубок РК, который будет проходить в Астане 16-17 декабря 2024 года, в котором также примут участие спортсмены сборной Актау.

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