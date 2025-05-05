Спортсмены завоевали 14 золотых медалей на Кубоке Азии по ашихара-карате в Ташкенте

На Кубоке Азии по ашихара-карате, проходившем в Ташкенте, спортсмены из Актау завоевали 14 золотых и две серебряные медали. Об этом рассказал Игорь Отаров, руководитель команды, официальный представитель ашихара-карате в Казахстане, передает Lada.kz .

Фото предоставил Игорь Отаров

Кубок Азии проходил 3 и 4 мая в Ташкенте. В нём приняли участие более сотни спортсменов из разных стран мира.

Золотые медали по программе ката и кумитэ завоевали: Мария Патрова, Диас Исенбай, Ардак Дидар, Эдуард Рябинов (2 медали), Кира Турилина (2 медали), Алишер Абдрахман (2 медали), Айберен Кожаберген, Нейля Жантасова, Аида Алкуатова, Нурайлым Кемалжан.

Серебряными призёрами по программе ката и кумитэ стали Нейля Жантасова и Ариана Радионова.

«Золото» в командном ката завоевали Мария Патрова, Диас Исенбай и Алишер Абдрахман.

Наша команда заняла второе место в командном зачёте, уступив лишь сборной Узбекистана. Третье место заняли спортсмены из Туркменистана. Наши ребята справились с поставленной задачей, проявили характер и достойно представили страну. Они показали свои лучшие качества как в технике, так и в воле к победе, — сказал Игорь Отаров.

Ранее каратисты из Актау завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара каратэ AIKO в Таразе.