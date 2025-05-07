Спортсменка из Актау стала призером международного турнира

Арина Куанышева из Актау завоевала бронзовую медаль международного турнира «Кубок победы» в Анталье. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Со 2 по 6 мая в турецкой Анталье проходил международный турнир «Кубок победы» среди кадетов до 17 лет, участие в котором принимали юноши и девушки из 16 стран, в том числе Казахстана, Хорватии, Польши, Ирана, Азербайджана.

Мангистаускую область в весовой категории до 57 килограммов представила Арина Куанышева, ставшая бронзовым призером соревнований.

Арина одержала три убедительной победы над соперниками из Турции, Азербайджана. Однако за выход в финал проиграла представительнице России. В борьбе за третье место одержала убедительную победу. Это были, как говорят тренеры, обкаточные соревнования, - сообщил Александр Мухалев.

По словам тренера, теперь спортсменка будет готовиться к чемпионату Азии по борьбе среди девушек до 15 лет. Первенство пройдет в июле в Бишкеке.

В свою очередь Арина Куанышева поблагодарила тренеров Меруерт Дынбаеву, Юлию Хамелис и Александра Мухалева за подготовку к турниру.

Напомним, в начале апреля текущего года спортсменка стала чемпионкой РК по вольной борьбе.