Спортсмен из Мангистау стал чемпионом Азии по армрестлингу

Архат Баймухан из Мангистауской области «золото» чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров. Об этом сообщает региональное управление физической культуры и спорта, передает Lada.kz .

Фото: Instagram / @mangystau_sport.

Чемпионат Азии по армрестлингу стартовал в Нью-Дели (Индия) 3 мая. В нем принимал участие Архат Баймухан из села Шетпе Мангистауского района.

Спортсмен выступил в весовой категории до 90 килограммов. Продемонстрировав высокий уровень подготовки, Архат Баймухан уверенно одержал победу.

Поздравляем Архата Баймухана с блестящим выступлением и желаем новых спортивных достижений!, - опубликовали в сообщении.

Подготовку спортсмена к соревнованиям проводил тренер Асхат Олжабаев.

Чемпионат Азии по армрестлингу завершится 9 мая.

Напомним, ранее Арина Куанышева из Актау завоевала бронзовую медаль международного турнира «Кубок победы» в Анталье.