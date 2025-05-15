Спортсмен из Мангистау стал чемпионом мира по таэквондо

Сагынгали Жанторе из Мангистау завоевал золотую медаль на чемпионате мира по таэквондо WT среди кадетов в городе Фуджейра (ОАЭ), передает Lada.kz.
Сегодня, 14 мая, завершился чемпионат мира по тхэквондо среди кадетов в городе Фуджейра (ОАЭ).
В чемпионате участвовали 811 спортсменов из 80 стран.
Мангистаускую область в составе национальной сборной представлял спортсмен Жанторе Сагынгали.
В федерации тхэквондо Казахстана сообщили, что Жанторе Сагынгали выступал в весовой категории свыше 65 килограммов.
Жанторе с уверенностью преодолел все этапы турнирной сетки и в решающем поединке одержал победу над украинским спортсменом Максимом Шудженко, завоевав золотую медаль и титул чемпиона мира, - сообщили в пресс-службе федерации.
Ранее спортсмен из Мангистау Архат Баймухан завоевал «золото» чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров.
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