Спортсмен из Мангистау стал чемпионом мира по таэквондо

Сагынгали Жанторе из Мангистау завоевал золотую медаль на чемпионате мира по таэквондо WT среди кадетов в городе Фуджейра (ОАЭ), передает Lada.kz .

Фото: федерация тхэквондо Казахстана

Сегодня, 14 мая, завершился чемпионат мира по тхэквондо среди кадетов в городе Фуджейра (ОАЭ).

В чемпионате участвовали 811 спортсменов из 80 стран.

Мангистаускую область в составе национальной сборной представлял спортсмен Жанторе Сагынгали.

В федерации тхэквондо Казахстана сообщили, что Жанторе Сагынгали выступал в весовой категории свыше 65 килограммов.

Жанторе с уверенностью преодолел все этапы турнирной сетки и в решающем поединке одержал победу над украинским спортсменом Максимом Шудженко, завоевав золотую медаль и титул чемпиона мира, - сообщили в пресс-службе федерации.

Ранее спортсмен из Мангистау Архат Баймухан завоевал «золото» чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров.