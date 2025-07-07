Спортсменка из Актау вернулась с медалью чемпионата Азии по вольной борьбе

Арина Куанышева из Актау стала обладательницей серебряной медали чемпионата Азии по вольной борьбе (U-15). Спортсменка эмоционально отреагировала на исход встреч с соперницами, передает Lada.kz .

Архивное фото предоставлено Александром Мухалевым

Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-15) завершился в Бишкеке 6 июля. Арина Куанышева вошла в состав сборной Казахстана. Помимо нашей страны за медали боролись представители Кыргызстана, Японии, Индии, Кореи, Монголии, Узбекистана, Тайваня и других стран.

Спортсменка из Актау выступила в весовой категории до 58 килограммов и сумела привезти на Родину медаль.

В предварительных поединках Арина одержала победу над соперницами из Тайвани и Японии. В финале встретилась со спортсменкой из Узбекистана, незначительно ей уступив, и заняла второе место, - рассказал Lada.kz тренер Александр Мухалев.

Арина Куанышева в свою очередь выразила благодарность за подготовку к данным соревнованиям Меруерт Дымбаевой, Юлии Хамелис и Александру Мухалеву.

Напомним, в апреле текущего года девушка стала чемпионкой РК по вольной борьбе.