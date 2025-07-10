В Актау ведется набор девочек на бесплатную секцию по вольной борьбе

Мангистауская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по вольной борьбе ведет набор девочек на бесплатные занятия. Воспитанниц в будущем намерены отправлять на различные турниры, передает Lada.kz .

Архивное иллюстративное фото предоставлено Александром Мухалевым

По словам тренера Александра Мухалева, занятия будут проводиться бесплатно с предоставлением необходимого инвентаря.

Наша школа имеет многолетнюю историю, здесь работают квалифицированные тренеры, а воспитанники постоянно участвуют в турнирах различного уровня. Более того, юные спортсмены получают финансовую поддержку за успехи и достижения, проявленные в соревнованиях, - отметил он.

Как сообщил Александр Мухалев, женская вольная борьба официально начала развиваться в Актау в 1991 году. Уже в 2001 году на первом чемпионате РК по указанному виду спорта среди женщин, проходившем в Экибастузе, наша землячка Меруерт Дымбаева взяла первое место, а сейчас она тренирует подрастающее поколение. Далее был чемпионат Азии среди кадетов, в котором первой вновь стала воспитанница школы Наталья Рыжковская.

За эти годы в копилке спортсменок детско-юношеской школы олимпийского резерва множество побед на соревнованиях, проходивших как в Казахстане, так и за границей, - сообщил Александр Мухалев.

С его слов, вольная борьба включена в список олимпийских видов спорта.

Это означает, что требования к воспитанникам в школе предъявляются высокие, здесь царит дисциплина, которая, безусловно, положительно влияет на формирование характера. Наблюдая за нашими спортсменами, могу отметить, что это целеустремленные, сильные физически и духовно подростки, - заключил тренер.

Адрес: 8 микрорайон, здание 32/3.

Справки по номеру телефона: +7 (701) 233-13-54 (тренер Хамелис Юлия Сергеевна).

Напомним, подопечная организации Арина Куанышева на днях завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе.