Спасатели Мангистау отличились на республиканском чемпионате

С 16 по 19 июля в Алматы и Костанайской области прошли масштабные соревнования среди сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям. Спортсмены из Мангистауской области достойно представили регион и завоевали призовые места, передает Lada.kz со ссылкой на ДЧС региона.

фото с телеграм-канала 112 KZ

Мероприятие включало Кубок министра по каратэ, рукопашному бою и чемпионат по пожарно-спасательному спорту.

На II Кубке министра в Алматы представители ДЧС Мангистауской области продемонстрировали отличную физическую подготовку, характер и волю к победе.

Бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов среди мужчин завоевал Рустам Баландин.

«Серебро» среди мужчин до 67 килограммов взял Нурсултан Ордабаев.

В женском зачёте обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 48 килограммов стала Сабина Сарсенходжаева.

А Жанна Атагуллаева стала серебряным призёром среди девушек в весе до 70 килограммов.

Параллельно в Костанайской области прошёл XXXI летний чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, XI – среди женщин и XIV – среди юношей. В рамках состязаний прошли зрелищные этапы: подъём по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, а также командная пожарная эстафета 4×100 м.

На третий день были определены победители командных дисциплин, а в финале – 19 июля – участники сразились в решающем этапе: боевом развертывании. Чемпионат прошёл при поддержке Фонда казахстанских спасателей.

Мангистауские спасатели доказали, что в случае беды за их плечами – не только знания и опыт, но и физическая выносливость, отличная реакция и командный дух.