Врач остановил бой: боец забил своего оппонента в клетке в Актау

Легендарный актауский боец Канат «Канский Фестиваль» Кульмагамбетов устроил зрелищную «кулачную мясорубку» в октагоне турнира «NAIZA 75», сообщает Lada.kz.
Международный турнир «NAIZA 75» на этот раз прошел вчера вечером, 27 июля, в спорткомплексе «Halyk Arena».
Соперником Каната Кульмагамбетова стал Ислам Игенов из Жезказгана.
Уже с первого раунда бой был напряженным: Ислам Игенов попытался захватить инициативу, но во втором раунде «Канский Фестиваль» перехватил контроль и обрушил серию сокрушительных ударов локтями по голове оппонента. Лицо бойца из Жезказгана быстро залилось кровью.
Несмотря на короткую попытку Ислама Игенова вернуть позицию, Канат Кульмагамбетов вновь занял доминирующее положение и довел бой до критической отметки: еще один мощный локоть.
Судья дал возможность продолжить, но после второго раунда врач принял решение остановить поединок из-за глубокого рассечения у проигравшего.
Канат Кульмагамбетов вновь подтвердил статус одной из самых опасных фигур казахстанской ММА-сцены.
Напомним, в мае этого года «Канский Фестиваль» реваншировал россиянина на турнире в Алматы.
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