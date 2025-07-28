Врач остановил бой: боец забил своего оппонента в клетке в Актау

Қазақ тіліне аудару

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Международный турнир «NAIZA 75» на этот раз прошел вчера вечером, 27 июля, в спорткомплексе «Halyk Arena».

Соперником Каната Кульмагамбетова стал Ислам Игенов из Жезказгана.

Уже с первого раунда бой был напряженным: Ислам Игенов попытался захватить инициативу, но во втором раунде «Канский Фестиваль» перехватил контроль и обрушил серию сокрушительных ударов локтями по голове оппонента. Лицо бойца из Жезказгана быстро залилось кровью.

Несмотря на короткую попытку Ислама Игенова вернуть позицию, Канат Кульмагамбетов вновь занял доминирующее положение и довел бой до критической отметки: еще один мощный локоть.

Судья дал возможность продолжить, но после второго раунда врач принял решение остановить поединок из-за глубокого рассечения у проигравшего.

Канат Кульмагамбетов вновь подтвердил статус одной из самых опасных фигур казахстанской ММА-сцены.

Напомним, в мае этого года «Канский Фестиваль» реваншировал россиянина на турнире в Алматы.