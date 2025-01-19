Как отмечают Крещенские купания в Актау

Верующие и желающие поддержать добрую традицию сегодня, 19 января, окунулись в освященный Каспий.
Погода сегодня с весенним оттенком – на градуснике +5℃, температура воды же - +3… +4℃.
Корреспондент Lada.kz посетил Крещенские купания на Каспии.
Как обычно собралось много наблюдающих, ну и желающих поддержать добрую традицию.
После погружения желающие могли согреться чаем и подкрепиться бутербродами.
Ситуация был под контролем полиции, спасателей и врачей.
В видеорепортаже Lada.kz жители поделились своими ощущениями.
Многие говорят, что в этом году море намного теплее.
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