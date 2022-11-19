Маск запустил голосование в Twitter за возвращение аккаунта Трампа

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за возвращение аккаунта Трампа, передает Tengrinews.kz.Новый владелец Twitter, бизнесмен Илон Маск запустил опрос, попросив пользователей проголосовать за то, должен ли бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был ранее заблокирован, вернуться в соцсеть.По данным на утро 19 ноября, более половины проголосовавших – 60,9 процента - выступили за восстановление аккаунта Трампа, 39,1 против - против. К этому моменту свои голоса отдали свыше 1,8 миллиона пользователей соцсети.До конца голосования осталось 23 часа.Ранее Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска.Напомним, Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа навсегда. Позже бывший американский лидер назвал соцсеть скучной, отметив, что "захватывающей" платформа была только тогда, когда он публиковал там свои посты.