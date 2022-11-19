Психолог рекомендовал необычный способ привести давление в норму

Наблюдение за аквариумными рыбками способствует снижению стресса, помогая релаксации. А вдобавок к этому, как рассказал "Газете.Ru" психолог и бизнес-психолог Станислав Самбурский, еще и положительно влияет на здоровье, рассказывает Tengri Lifestyle.



По словам эксперта, наблюдение за мерным передвижением аквариумных рыб способствует расслаблению и стабилизирует эмоциональность, улучшает аппетит.



"Всего 10 минут наблюдения за обитателями аквариума поможет в нормализации давления. Стабилизирует наблюдение за рыбками и частоту сердцебиения, а еще снижает нагрузку на глаза, благодаря чему проходит их усталость", – сообщает клинический психолог.



И отмечает, что особенно полезно завести аквариум дома пожилым. Люди преклонного возраста, имеющие декоративных рыбок, меньше подвергаются стрессу и нервному перевозбуждению. Уход за аквариумом нужен минимальный, но это благоприятно отражается на самочувствии и настроении пенсионеров, которым приятно продолжать заботиться о ком-то.



"Если дети разъехались, а внуки появляются в гостях редко, то кормление рыбок, проверка чистоты аквариума займут пожилых людей и наполнят день смыслом. Также подействует это и на людей, которые страдают депрессивными состояниями либо часто испытывают стресс и давление, связанное с профессиональной деятельностью", – констатирует Самбурский.



Кроме того, для комфортной рабочей атмосферы благоприятным фактором будет идея декорировать аквариумами офисы и любые публичные организации. Искусственные водоемы притягивают внимание, а наблюдение за их обитателями успокаивает человека, благодаря чему снижается нервозная обстановка и вероятность конфликтов.