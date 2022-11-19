Основательница Theranos Элизабет Холмс получила 11 лет тюрьмы

Окружной судья США в пятницу приговорил генерального директора компании Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за сговор с целью обмана инвесторов и последующую угрозу для пациентов в результате фиктивного бизнеса по анализу крови, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.com.
Прокуроры просили приговорить ее к 15 годам, в то время как защита настаивала на 18 месяцах домашнего заключения с последующими общественными работами.
Присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения, по каждому из которых ей грозит до 20 лет лишения свободы и выплата 250 тысяч долларов компенсаций. Присяжные при этом признали Холмс невиновной еще по семи статьям, связанным с мошенничеством и обманом инвесторов и пациентов. Ее дело рассматривалось в федеральном суде Калифорнии с конца августа 2021 года.
Биотехнологическую компанию Theranos для разработки инновационной системы анализа крови Холмс, на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета, основала в 2003 году. Компания на протяжении многих лет разрабатывала универсальный прибор, который, как уверяли авторы, должен был по одной капле крови диагностировать заболевания. Однако, по версии обвинения, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании Холмс осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.
Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США. В частности, экс-президент Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок, технологический магнат Ларри Эллисон и другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине. Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. В общей сложности основательнице Theranos удалось привлечь для развития своего стартапа более 900 миллионов долларов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.