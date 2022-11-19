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Основательница Theranos Элизабет Холмс получила 11 лет тюрьмы

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Основательница Theranos Элизабет Холмс получила 11 лет тюрьмы
Фото из открытых источников
Окружной судья США в пятницу приговорил генерального директора компании Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за сговор с целью обмана инвесторов и последующую угрозу для пациентов в результате фиктивного бизнеса по анализу крови, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.com.

Прокуроры просили приговорить ее к 15 годам, в то время как защита настаивала на 18 месяцах домашнего заключения с последующими общественными работами.

Присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения, по каждому из которых ей грозит до 20 лет лишения свободы и выплата 250 тысяч долларов компенсаций. Присяжные при этом признали Холмс невиновной еще по семи статьям, связанным с мошенничеством и обманом инвесторов и пациентов. Ее дело рассматривалось в федеральном суде Калифорнии с конца августа 2021 года.

Биотехнологическую компанию Theranos для разработки инновационной системы анализа крови Холмс, на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета, основала в 2003 году. Компания на протяжении многих лет разрабатывала универсальный прибор, который, как уверяли авторы, должен был по одной капле крови диагностировать заболевания. Однако, по версии обвинения, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании Холмс осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.

Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США. В частности, экс-президент Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок, технологический магнат Ларри Эллисон и другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине. Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. В общей сложности основательнице Theranos удалось привлечь для развития своего стартапа более 900 миллионов долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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