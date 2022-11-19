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Как изменение погоды может влиять на суставы, рассказал врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:38
Как изменение погоды может влиять на суставы, рассказал врач
Фото из открытых источников
Мануальный терапевт объяснил, почему с наступлением холодов люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут ощущать боли в суставах, передает Tengri LifeStyle со ссылкой на радио Sputnik.

Как отмечает вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин, резкая смена погодных условий может привести к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата и, соответственно, вызывать боль в суставах.

"Холод – это провоцирующий фактор для того, чтобы стартовал воспалительный процесс. В здоровых суставах боль не может возникать, потому что когда суставная сумка не воспалена, когда гиалиновый хрящ, покрывающий наши кости, находится в хорошем состоянии, то болевого синдрома не возникает", – сказал врач.

Также эксперт подчеркнул, что людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, стоит беречься от резкого перепада температур.

Врач напоминает, что если вы почувствовали боль в суставе, то желательно не лечиться самостоятельно, а сразу обращаться к специалисту. Так, по словам мануального терапевта, важно понять, что является первопричиной болевого синдрома.

"Лучше всего сразу обратиться к врачу, он разберется, поставит правильный диагноз и назначит адекватное лечение", - сказал Андрей Кабычкин.

Специалист отмечает, что от самостоятельного лечения клиническая картина смазывается, становится не такой яркой. А это в дальнейшем может затруднить диагностику.

"Могут понадобиться дополнительные исследования – анализы крови, ультразвук суставов, магниторезонансная или компьютерная томография", – резюмировал врач.


Источник: Tengrinews.kz
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