Совместное фото Месси и Роналду за час набрало 20 миллионов просмотров

Совместное фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду за шахматами за час набрало 20 миллионов просмотров, передает Tengri Sport.Перед стартом чемпионата мира в Катаре две главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в необычной акции Louis Vuitton. Спортсмены впервые выложили совместный снимок, который журналисты называют "величайшим футбольным фото".Оба футболиста опубликовали эту фотографию в своих соцсетях, и только за первый час она собрала более 20 миллионов просмотров.Сборная Португалии сыграет в своем первом матче на ЧМ-2022 против Ганы 24 ноября. Аргентина в Катаре в дебютном матче проверит свои силы в матче со сборной Саудовской Аравии 22 ноября.Ранее стало известно, что действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема получил травму на тренировке и не сыграет на чемпионате мира в Катаре.Напомним, Мундиаль в Катаре стартует уже сегодня, 20 ноября, и продлится до 18 декабря. Церемония открытия запланирована на 20.45 по времени Астаны, а первый матч ЧМ Катар - Эквадор начнется в 21.50. Их в прямом эфире покажет Qazsport.