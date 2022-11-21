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В магазинах Великобритании куски мяса начали охранять как предметы роскоши

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 06:11
В магазинах Великобритании куски мяса начали охранять как предметы роскоши
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В последние недели в Великобритании резко возросло число краж продуктов питания, чему способствовала стремительная инфляция (11,1 процентов в октябре), которая привела каждого пятого британца к порогу нищеты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

В магазинах куски мяса теперь приходится охранять как предметы роскоши. "Бекон, колбасы, сыры - это самый чувствительный отдел, именно он становится главной мишенью. Инциденты происходят каждый день, на прошлой неделе мы поймали вора с полным чемоданом продуктов. Но даже такие объемы полицию не волнуют", - говорит Пол Чима, владелец супермаркета в Ковентри.

За последний год цены в стране на основные продукты, такие как молоко, сыр и яйца, выросли более чем на 30 процентов.

Люди, оказавшиеся без средств к существованию, выстраивается в очередь у центра продовольственной помощи. Среди них есть и рабочие, которые уже не могут сводить концы с концами.



"Цены в супермаркетах возмутительны, меня от них тошнит. Такие люди, как мы, у которых ничего нет, мы не можем так жить. Вот почему людям приходится воровать", - заявил один из рабочих.

"Раньше я покупал молоко за 1 фунт, а теперь оно стоит 1 фунт 80 пенсов, так что это тяжело", - сказал мужчина.

"Все мои деньги уходят на еду. Больше ни на что - только счета и еда", - сетует женщина в очереди.

Такая ситуация наблюдается и в других британских городах. В Блэкпуле благотворительная столовая неустанно работает, чтобы накормить десятки людей каждый вечер. Владелец заведения пришел к шокирующему осознанию того, что работать больше недостаточно, чтобы хватало на жизнь.

"Есть люди с полной занятостью, которые приходят сюда за дополнительной едой. Мы терпим провал в этой стране во всех сферах. Что здесь происходит, если мы даже не можем позаботиться о своих людях?", - заявил Марк Батчер, владелец столовой Amazing Grace.

По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы в Великобритании в продовольственной помощи будут нуждаться полмиллиона детей. Приближается зима, и для многих британцев она может стать одной из самых суровых за последние десятилетия.


Источник: tengrinews.kz
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