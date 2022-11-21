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В Австралии вычислили серийного маньяка спустя 37 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
В Австралии вычислили серийного маньяка спустя 37 лет
Фото: facebook.com
Полиция Австралии раскрыла серию жестоких изнасилований и убийств. Правоохранители вычислили серийного маньяка, которого не могли поймать 37 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Серийным маньяком, известным под прозвищем Чудовище Бонди, оказался 66-летний Кит Симмз. Он умер в феврале 2022 года. Преступник терроризировал женщин на востоке Сиднея с 1976 по 1986 год.

По информации издания, преступник был идентифицирован благодаря новым ДНК-технологиям, связавшим его с десятками подтвержденных сексуальных нападений. Среди его жертв были девочки в возрасте 13 лет и женщины в возрасте 55 лет.

Прокуратура утверждает, что на счету преступника 31 убийство, около 19 изнасилований. Полиции потребовалось более 10 лет, чтобы установить виновного в изнасилованиях.

Исполняющая обязанности инспектора Шелли Джонс, которая помогла раскрыть это дело, сказала, что наглость и бессердечие нападений до сих пор шокируют даже самых закаленных детективов.

"Я не видела ни одного расследования с таким количеством преступлений и типом совершенных преступлений, как в этом расследовании", - сказала она.

Крупный прорыв в расследовании произошел в 2016 году, когда образцы ДНК, взятые с мест изнасилований, некоторые из которых произошли 40 лет назад, были связаны с родственником Симмза. На основании этого офицеры смогли составить "семейное древо" из 324 мужчин, зная, что одним из них должен быть Симмз. Одинаковые образцы ДНК удалось найти в нескольких местах преступлений.

"Благодаря самоотверженной работе, которую сотрудники отдела по борьбе с сексуальными преступлениями проводили в течение последних шести лет, нам удалось установить связь с одним человеком и определить автора ДНК. Нет двух людей с одинаковой ДНК, и именно поэтому мы смогли выйти на одного человека", - сказала начальник отдела по борьбе с сексуальными преступлениями Джейн Доэрти.

Как отметила детектив Доэрти, этот случай показывает, что для жертв чрезвычайно важно вовремя заявить о себе, чтобы сохранить вещественные доказательства.

"Очень важно, чтобы жертвы или пострадавшие заявляли о себе сразу, чтобы сохранить вещественные доказательства. Даже если в данный момент вы не можете обратиться в суд, позже мы сможем использовать их в расследовании", - сказала она.

Полиция считает, что может быть еще много жертв, подвергшихся нападению преступника, которые не заявили о случившемся по таким причинам, как нежелание проходить через травму или судебную систему.

Семья самого Симмза, включая троих детей и пятерых внуков, также узнала о его шокирующей двойной жизни. По словам детективов, те, кто его знал, не могут понять, как работник национальных парков и дикой природы совершил такие злодеяния. Он никогда не имел проблем с законом за серьезные правонарушения и не страдал от психических заболеваний, проблем с наркотиками или алкоголем.

Следует отметить, что серийный маньяк из Австралии не единственный, кого смогли вычислить благодаря новым ДНК-технологиям. Так, ранее в США задержали преступника, которого не могли поймать 40 лет. Полиция раскрыла серию жестоких изнасилований, убийств и грабежей, которые были совершены с 1976 по 1986 год.


Источник: tengrinews.kz
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