Глава разведки Израиля: Иран может атаковать чемпионат мира в Катаре

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива предупредил, что Иран обдумывает нападение на чемпионат мира в Катаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Times of Israel.



Выступая на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, Аарон Халива сказал, что протесты, охватившие Иран, являются "чрезвычайно исключительными" и превратились в "гражданское восстание".



"Число погибших, нападки на национальные символы - это очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, существующим международным давлением и сложной экономической ситуацией", - сказал он.



По словам Халива, по мере усиления давления на Иран, в том числе внутреннего, ответ Ирана становится гораздо более агрессивным в регионе и в мире.



"Говорю вам, что иранцы сейчас также рассматривают возможность нападения на чемпионат мира. Единственное, что их сдерживает - это ответная реакция Катара", - предупредил военный.