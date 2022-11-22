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Глава разведки Израиля: Иран может атаковать чемпионат мира в Катаре

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 01:07
Глава разведки Израиля: Иран может атаковать чемпионат мира в Катаре
Screenshot: INSS
Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива предупредил, что Иран обдумывает нападение на чемпионат мира в Катаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Times of Israel.

Выступая на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, Аарон Халива сказал, что протесты, охватившие Иран, являются "чрезвычайно исключительными" и превратились в "гражданское восстание".

"Число погибших, нападки на национальные символы - это очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, существующим международным давлением и сложной экономической ситуацией", - сказал он.

По словам Халива, по мере усиления давления на Иран, в том числе внутреннего, ответ Ирана становится гораздо более агрессивным в регионе и в мире.

"Говорю вам, что иранцы сейчас также рассматривают возможность нападения на чемпионат мира. Единственное, что их сдерживает - это ответная реакция Катара", - предупредил военный.


Источник: Tengrinews.kz
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