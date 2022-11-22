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"Путешественник во времени" предсказал страшные катаклизмы в США и Европе

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 07:48
"Путешественник во времени" предсказал страшные катаклизмы в США и Европе
Кадр из фильма "2012: Цунами".
Пользователь TikTok, скрывающийся под ником Timetravelexplorer, который утверждает, что прибыл в наше время из 2198 года, рассказал о трех климатических катаклизмах, которые якобы ждут США и Европу в ближайшие годы. На его пост внимание обратило издание The Sun, рассказывает Tengri Lifestyle.

По словам "гостя из будущего", в 2026 году в Атлантическом океане произойдет цунами небывалой мощности – волны поднимутся до 239 метров.

Вторую климатическую катастрофу, если верить "путешественнику во времени", нужно ждать уже в 2029 году. Он утверждает, что на территорию США обрушится сильнейший ураган, какого не было никогда ранее. По словам Timetravelexplorer, катаклизм обойдется без жертв. В 2033 году, заверяет он, в южной части Европы произойдет сильное землетрясение.

Несмотря на то что у человека, называющего себя "путешественником во времени", тысячи подписчиков, к его рассказам о будущем они относятся весьма скептически.

Большинство его фолловеров под постом написали, что не верят в его предсказания.


Источник: Tengrinews.kz
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