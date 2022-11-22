Криштиану Роналду покинул английский клуб

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.



Об этом сообщает пресс-служба команды.



- Криштиану Роналду должен немедленно покинуть "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение 2 периодов на "Олд Траффорд", забив 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем, - говорится в сообщении.



Также отмечается, что все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.



13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хаага, потому что тот не проявляет уважения к нему.



Роналду перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" летом 2021 года. До этого, с 2003 по 2009 год он также выступал за "Манчестер Юнайтед".