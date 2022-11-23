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Европарламент вынес резолюцию по России

Просмотров:355 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Европарламент вынес резолюцию по России
Фото ©РИА Новости
Парламент Европейского союза в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России государством - спонсором терроризма, пишет DW, передает Tengrinews.kz.

Объявив Россию государством - спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.

В Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством - спонсором терроризма. На это указала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пленарном заседании Европарламента 18 октября 2022 года. В связи с этим Европарламент в своей резолюции призывает ЕС и входящие в него страны разработать правовую основу для обозначения государств - спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму.

Такое определение будет чревато для конкретной страны жесткими санкциями и ограничениями в отношениях с ЕС. После этого Совету ЕС следует рассмотреть вопрос о включении Российской Федерации в такой список государств - спонсоров терроризма ЕС, полагает Европарламент.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:19
* Пригожин «распустил» Европарламент в ответ на предложение признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.* bravo
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:03
А кто террористы то, и когда и где были теракты?
 
 

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