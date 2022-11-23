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Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 22:23
Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ
Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ
Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ, передает Tengrinews.kz.

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев спросил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, насколько заявления, прозвучавшие на канале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", совпадают с позицией Кремля. Видео ответа Адиль Балтабаев опубликовал в своем телеграм-канале.



"...Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля... Не нужно их слушать и не нужно смотреть", - заявил Песков.

"Есть разные люди, есть разные точки зрения. К официальным властям они не имеют никакого отношения", - добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее заместитель министра иностранных дел Роман Василенко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

"Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений различных "говорящих голов". Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 23:07
Пусть тогда наши политологи тоже выступают подобного рода речью с республиканских каналов, раз с федерального канала убрали ценз, пусть и наши дают такой же зеленый свет
 
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 22:51
За такие провокационные высказывания нужно судить!
 
 

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