Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ, передает Tengrinews.kz.Казахстанский журналист Адиль Балтабаев спросил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, насколько заявления, прозвучавшие на канале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", совпадают с позицией Кремля. Видео ответа Адиль Балтабаев опубликовал в своем телеграм-канале."...Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля... Не нужно их слушать и не нужно смотреть", - заявил Песков."Есть разные люди, есть разные точки зрения. К официальным властям они не имеют никакого отношения", - добавил пресс-секретарь Путина.Ранее заместитель министра иностранных дел Роман Василенко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины"."Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений различных "говорящих голов". Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации".