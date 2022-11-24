Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, а также проект решения о помощи Еревану в связи с Карабахским конфликтом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Газету.Ru".



"Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку", - сказал Пашинян, председательствующий на открывшемся 23 ноября саммите государств - членов ОДКБ в Ереване.



Генеральный секретарь организации Станислав Зась на итоговом брифинге подтвердил, что армянская сторона не подписала два документа.



При этом генсек ОДКБ назвал этот процесс совершенно нормальным, поскольку нет ни одной международной организации, все члены которой придерживаются строго одинаковой точки зрения.



На заседании ОДКБ Пашинян заявил, что, несмотря на гарантии коллективной защиты, Ереван подвергся нападению со стороны Баку в ходе обострившегося в 2020 году Карабахского конфликта.



"Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на эту агрессию. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами", - подчеркнул Пашинян и добавил, что считает отсутствие реакции главной неудачей председательства Армении в организации.



Пресс-служба правительства Армении также опубликовала объяснение Пашиняна, почему он отказался подписывать два итоговых документа. По мнению премьера, в декларации и проекте решения о помощи отсутствует необходимая и логичная с точки зрения союзнических отношений политическая оценка действий Азербайджана.



"Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", - сказал Пашинян.



Он отметил, что это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, поэтому он не готов подписать документы.



Позже журналисты из кремлевского пула опубликовали фрагмент видеозаписи с переговоров лидеров стран - членов ОДКБ с подписью: "Видимо, так Пашинян дал понять, что ничего не подпишет".



В десятисекундном ролике премьер Армении говорит, что заседание окончено, и благодарит присутствующих. На это сидящий напротив Александр Лукашенко удивленно разводит руками и что-то спрашивает у Пашиняна. После чего глава армянского правительства повторяет более громко и отчетливо: "Спасибо большое".