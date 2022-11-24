Закон о полном запрете книг, фильмов и рекламы с "пропагандой ЛГБТ" приняли в России

Закон запрещает пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений", а также педофилии и смены пола, под страхом крупных штрафов.



Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений", сообщается на сайте российского парламента. В поддержку законопроекта депутаты проголосовали единогласно.



Запрет касается "материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения" – гомосексуализм, педофилию и смену пола. ЛГБТ-пропаганда запрещается как среди детей, так и среди взрослых. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон поможет защитить "будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".



"Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей", – сообщил Вячеслав Володин.



Закон подразумевает следующие ограничения:



сайты, на которых Роскомнадзор выявит ЛГБТ-пропаганду, будут вносить в реестр запрещённых и впоследствии блокировать;

товары, нарушающие запрет, исключат из продажи (под это определение подпадают, например, книги);

на платных онлайн-кинотеатрах и других аудиовизуальных сервисах доступ к материалам, содержащим "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", можно будет получить только при помощи специального кода, подтверждающего возраст пользователя. На сайтах, где такую систему внедрить невозможно, распространение соответствующей информации запретят полностью;

образы, эксплуатирующие "нетрадиционные сексуальные отношения", запретят использовать в рекламе;

фильмам, в которых найдут "пропаганду ЛГБТ", не будут выдавать прокатные удостоверения.



За нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы – от 50 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 10 млн рублей для юрлиц. Поправки, в которых некоторые депутаты предлагали расширить список запретов за счёт компьютерных игр с ЛГБТ-персонажами и материалов с "пропагандой идеологии бездетности", в окончательный текст не вошли.



"Коммерсантъ" отмечает, что после принятия закона Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым подлежит ограничению.



Как именно будут применяться отдельные нормы закона, пока не до конца понятно. Даже сами законотворцы признают, что есть риск вольной трактовки нового правового акта контролирующими организациями. Ранее Российский союз книжных издателей направлял в Госдуму письмо с просьбой пояснить, будет ли новый правовой акт применяться в отношении литературной классики (включая книги, входящие в школьную программу); несмотря на заверения депутатов, что такой подход использовать не станут, многие издательства и книжные магазины уже пересматривают свой ассортимент в соответствии с новыми требованиями. Свои опасения высказывала и Ассоциация компаний интернет-торговли, но Госдума не стала принимать их во внимание.