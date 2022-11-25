Швеция заявила, что не будет ждать выборов в Турции для присоединения к НАТО

Власти Швеции заявили, что не будут ждать выборов в Турции для присоединения к НАТО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aftonbladet.
Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
"Я не думаю, что нам следует полагаться на какие-то предположения о возможном исходе выборов в Турции, мы должны сконцентрироваться на том, на чем сосредоточено правительство — как можно быстрее стать членами НАТО. Мы можем стать таковыми только тогда, когда турецкий и венгерский парламенты ратифицируют заявку Швеции и Финляндии, и поэтому это находится в центре внимания правительства", - пояснил министр.
Глава МИД Швеции пояснил, что у нового шведского правительства нет тех противоречий с Турцией, из-за которых эта страна отказывала в принятии в альянс НАТО - в первую очередь в связи с курдским вопросом.
Ранее Турция выразила протест Швеции.
Напомним, Швеция совместно с Финляндией объявила о намерении вступить в НАТО на фоне российско-украинского военного конфликта. 28 июня был подписан совместный меморандум, в котором официальная Анкара обязалась поддержать стремление Стокгольма и Хельсинки к членству в НАТО.
По данным турецкой стороны, две североевропейские страны согласились с рядом ее ключевых требований, в том числе Хельсинки и Стокгольм обещали "полное сотрудничество" в борьбе против запрещенной в Турции КРП и ее союзников.
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