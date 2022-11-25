Путин заявил, что лично разговаривает по телефону с военнослужащими, воюющими в Украине

Президент РФ сказал, что те, с кем он говорил, удивляли его своим настроением, своим отношением к делу.



Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в вооружённом конфликте в Украине, заявил, что иногда лично звонит им, сообщает сайт Кремля.



"Я с ними иногда говорю – по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это даёт мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда", – сказал Владимир Путин.



Президент РФ выразил слова соболезнования тем матерям, которые потеряли своих сыновей в Украине и заявил, что ни телевидению, ни интернету доверять нельзя.



"Там очень много информационных атак, потому что в современном мире – всегда было так, но с учётом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным, информация – это тоже оружие борьбы, и информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы", – сказал Путин.