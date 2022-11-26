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Новая функция появится в WhatsApp

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 07:49
Новая функция появится в WhatsApp
Фото из открытых источников
Пользователям WhatsApp в ближайшее время разрешат публиковать голосовые сообщения в качестве статусов. Ранее подобную возможность уже тестировали для Android, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На этот раз нововведение было обнаружено в последней бета-версии WhatsApp для iOS. Отмечается, что в качестве статусов можно будет отправлять голосовые заметки продолжительностью до 30 секунд. При этом публикацию можно будет дополнить текстовым описанием, сообщает портал WABetaInfo.

В актуальных версиях мессенджера в качестве статуса можно публиковать изображение или текст.

Учитывая, что впервые функция была замечена на Android летом 2022 года, появление ее в бета-версии WhatsApp для iOS говорит о том, что релиз голосовых статусов может состояться уже в ближайшее время. Однако точные сроки появления нововведения для пользователей стабильной версии мессенджера не называются.


Источник: Tengrinews.kz
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