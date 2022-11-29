Какой сегодня праздник: 29 ноября

Этот день является 334-м в григорианском календаре. До конца нового года остается 32 дня. Чем знаменателен этот день, читайте в справке Sputnik Казахстан.





Что интересного произошло 29 ноября



В мире сегодня отмечают Международный день солидарности с палестинским народом. В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица, имеющая специальный международный режим. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль. И сегодняшняя дата побуждает международное сообщество сосредоточить внимание на том, что вопрос о Палестине остается нерешенным.



Еще сегодня Национальный день шоколадных конфет в США. Мало кто знает, но с самого начала конфеты были лекарством – люди наделяли сладкие изыски магической силой. Лакомство было создано еще в Египте более 3 000 лет назад. Причем на свет оно появилось случайно. Впрочем, как и любой другой кулинарный шедевр. Легенда говорит о том, что нечаянно какой-то человек опрокинул сосуды с медом, инжиром и орехами. Именно так и получились первые конфеты. А вот на Востоке для создания данного продукта использовали миндаль и фиги. А применять сахар первыми начали арабы.



Исторические события 29 ноября в мире



1783-й – в русскую азбуку введена буква Ё;

1945-й – успешно выполнена первая в мире спасательная операция с помощью вертолета;

1946-й – Бельгия становится членом ЮНЕСКО;

1947-й – Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейского и арабского государств. Вследствие этого решения появляется государство Израиль.



Исторические события 29 ноября в Казахстане



1985-й – открылся Актюбинский областной театр кукол "Алакай", в котором все спектакли играются на двух языках — казахском и русском;

1994-й – в Алматы прошли Дни индийской литературы в Казахстане;

2020-й - 12-летняя казахстанка Каракат Башанова заняла второе место на вокальном конкурсе "Детское Евровидение".



Дни рождения знаменитостей 29 ноября в мире



В 1802 году родился Вильгельм Гауф – немецкий писатель-сказочник ("Маленький Мук", "Карлик Нос");

в 1832 году родилась Луиза Мэй Олкотт – американская писательница, феминистка, первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся для участия в политических выборах;

в 1898 году родился Клайв Стейплз Льюис – английский писатель, учёный и богослов, автор знаменитой трилогии "Хроники Нарнии";

в 1899 году родилась Эмма Морано – итальянская долгожительница. С 12 мая 2016 года по 15 апреля 2017 года – старейший житель Земли;

в 1930 году родилась Нина Гребешкова – советская и российская актриса, заслуженная артистка России (2001) (фильмы "Бриллиантовая рука", "Не может быть!", "Спортлото 82");

в 1966 году родился Евгений Миронов – российский актер театра и кино (фильмы "Жена керосинщика", "Утомленные солнцем", "Охота на пиранью", "Охотники за бриллиантами").



Кто родился 29 ноября в Казахстане



В 1960 году родился Дулат Куанышев – экс-посол Республики Казахстан в Государстве Израиль (с 2014 года);

в 1971 году родился Бахыт Султанов - член Коллегии Евразийской экономической комиссии.



День смерти знаменитостей 29 ноября в мире



В 1972 году умер Хорас Грили – американский журналист и политический деятель;

в 1975 году погиб Грэм Хилл – британский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе "Формула-1";

в 2012 году умерла Татьяна Еремеева – актриса театра и кино, народная артистка РСФСР;

в 2015 году умер Караман Мгеладзе – кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Грузинской ССР.



29 ноября в православном календаре



Православная церковь сегодня вспоминает апостола, евангелиста Левия Матфея. Матфей до того, как последовать за Христом, был мытарем, то есть сборщиком податей, говоря современным языком - налоговиком. Евангелие, то есть свое свидетельство о Христе, написал перед уходом на проповедь из Иудеи в другие страны. Обратил в христианство Эфиопию, перед этим приняв мученическую смерть в огне по приказу императора Фулвиана, который затем раскаялся в содеянном, и его крестили с именем Матфея.

Символом евангелиста Матфея является человек или ангел, которого изображают на иконе вместе с апостолом. Это указывает на то, что Матфей большое внимание в своем писании уделял человеческой природе Иисуса Христа, в частности, прописав его родословную - "Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...".



День ангела



Сегодня День ангела празднуют Иван, Василий и Сергей.