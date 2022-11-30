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Умер бывший глава Китая Цзян Цзэминь

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Умер бывший глава Китая Цзян Цзэминь
Цзян Цзэминь. Фото ©РИА Новости
Скончался бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября 2022 года в 12:13 (10:13 по времени Астаны) в возрасте 96 лет", - говорится в сообщении.

Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 год, в 1985-1989 годах был мэром Шанхая.

В 1989 году стал председателем Центральной военной комиссии, когда после разгона студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине был освобожден от должности и помещен под домашний арест генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян, поддержавший требования протестующих.

По предложению тогдашнего руководителя КНР Дэн Сяопина был избран генеральным секретарем ЦК КПК, в 1993-м стал председателем КНР.


Источник: Tengrinews.kz
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