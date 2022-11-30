Умер бывший глава Китая Цзян Цзэминь

Скончался бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".
"Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября 2022 года в 12:13 (10:13 по времени Астаны) в возрасте 96 лет", - говорится в сообщении.
Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 год, в 1985-1989 годах был мэром Шанхая.
В 1989 году стал председателем Центральной военной комиссии, когда после разгона студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине был освобожден от должности и помещен под домашний арест генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян, поддержавший требования протестующих.
По предложению тогдашнего руководителя КНР Дэн Сяопина был избран генеральным секретарем ЦК КПК, в 1993-м стал председателем КНР.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.