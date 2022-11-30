Экс-футболиста "Спартака" задержали за наркотики на 11 миллионов евро

Бывшего футболиста Душана Петковича арестовали в Амстердаме с крупной партией наркотиков, передает Tengri Sport. Изъятое оценивается в 11 миллионов евро.



По информации сербских СМИ, 48-летнего Петковича задержали с большой партией кокаина - 115 килограммов.



"В ходе крупномасштабной совместной операции с участием сотрудников различных структур Сербии, Бельгии, Нидерландов и Европола задержаны восемь человек, - пишет один из источников. - У них изъято 115 килограммов кокаина.



Мужчины подозреваются в причастности к сговору с целью совершения уголовных преступлений, в незаконном производстве, распространении и организации трафика наркотических средств из Южной Америки в Европу. Также ведется операция по выявлению и задержанию остальных членов организованной преступной группы".



Что касается Петковича, то центральный защитник выступал за испанскую "Мальорку", московский "Спартак" и два клуба из Германии - "Вольфсбург" и "Нюрнберг".