Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал от взрыва заложенной в конверт бомбы

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил конверт со взрывным устройством внутри. В результате взрыва он получил легкие ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на La Vanguardia.



Пострадавшего доставили в госпиталь Nuestra Señora de América в Мадриде, где он получил необходимую помощь и был отпущен домой.



Национальная полиция получила сообщение о возгорании в посольстве Украины в 13:00 по местному времени (18:00 по времени Астаны). Полиция ввела в действие антитеррористический протокол и оцепила территорию посольства. На месте ЧП работают саперы спецотряда по обезвреживанию взрывчатых веществ.



По данным издания, пока посольство Украины в Мадриде отказывается подтверждать взрыв или делать какие-либо заявления по этому поводу.