Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Декабря
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.9 KZT
  • €1 = 485.64 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал от взрыва заложенной в конверт бомбы

Просмотров:144 Опубликовано: Вчера, 20:19
Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал от взрыва заложенной в конверт бомбы
Фото с сайта: lavanguardia.com
Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил конверт со взрывным устройством внутри. В результате взрыва он получил легкие ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на La Vanguardia.

Пострадавшего доставили в госпиталь Nuestra Señora de América в Мадриде, где он получил необходимую помощь и был отпущен домой.

Национальная полиция получила сообщение о возгорании в посольстве Украины в 13:00 по местному времени (18:00 по времени Астаны). Полиция ввела в действие антитеррористический протокол и оцепила территорию посольства. На месте ЧП работают саперы спецотряда по обезвреживанию взрывчатых веществ.

По данным издания, пока посольство Украины в Мадриде отказывается подтверждать взрыв или делать какие-либо заявления по этому поводу.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика