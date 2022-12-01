Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Декабря
0...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.9 KZT
  • €1 = 485.64 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 14:59
Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро
Фото из открытых источников
Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро, однако ни на один из складов забытых вещей она не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Получив информацию о том, что в московском метро была оставлена урна с прахом, сотрудники полиции обратились к нам с просьбой проверить — передавали ли такую находку на склад забытых вещей. Пассажир также обратился на склад и попросил помочь найти урну. Но ни на один из складов урна с прахом не поступала. Сейчас в метро по его просьбе делают все возможное, чтобы найти потерянное», — рассказали представители транспорта.

По данным Telegram-канала Baza, 24 ноября 67-летний житель столицы забрал из крематория Новокосино урну с прахом умершего родственника и положил ее в пакет. Мужчина поехал домой на метро, вышел на станции «Марксистская», но случайно оставил урну в вагоне.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика