Пассажир забыл урну с прахом в вагоне московского метро, однако ни на один из складов забытых вещей она не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Получив информацию о том, что в московском метро была оставлена урна с прахом, сотрудники полиции обратились к нам с просьбой проверить — передавали ли такую находку на склад забытых вещей. Пассажир также обратился на склад и попросил помочь найти урну. Но ни на один из складов урна с прахом не поступала. Сейчас в метро по его просьбе делают все возможное, чтобы найти потерянное», — рассказали представители транспорта.
По данным Telegram-канала Baza, 24 ноября 67-летний житель столицы забрал из крематория Новокосино урну с прахом умершего родственника и положил ее в пакет. Мужчина поехал домой на метро, вышел на станции «Марксистская», но случайно оставил урну в вагоне.
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