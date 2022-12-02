Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Декабря
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.45 KZT
  • €1 = 489.06 KZT
  • 1 RUB = 7.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Мать залила тело дочери бетоном и использовала его в качестве тумбочки

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Мать залила тело дочери бетоном и использовала его в качестве тумбочки
Фото из доступных источников
Женщина заявила, что нашла девочку мертвой и не знала, что делать с трупом.

27-летняя жительница аргентинской столицы Буэнос-Айрес использовала тело своей дочери как прикроватную тумбочку. Эту историю рассказало издание The Mirror.

24 октября в полицию города обратился мужчина. Он заявил, что его пятилетняя дочь Милагрос пропала. Стражам порядка удалось отыскать девочку за четыре дня.

Тело ребенка лежало в деревянном ящике в доме матери девочки. Женщина заявила, что не причастна к убийству дочери.

По ее словам, несколько дней назад она нашла девочку мертвой, когда проснулась. Мать перепугалась и решила спрятать тело, чтобы ее не сочли убийцей.

Труп ребенка женщина поместила в застеленный нейлоном деревянный ящик, после чего залила бетоном. Чтобы не вызвать подозрений, эту конструкцию мать решила выдать за тумбочку и поставила рядом со своей кроватью.

Полиция опросила друзей и родственников семьи. Те отметили, что женщина постоянно уделяла все свое внимание двум другим детям, а Милагрос оставалась одна в антисанитарных условиях.

"Это была маленькая девочка, которая родилась недоношенной и имела множество заболеваний", - также добавили стражи порядка.

Сейчас горе-мать находится под стражей, а правоохранители ведут расследование. Оставшихся детей женщины полиция передала их бабушке.


Источник: MK.RU
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика