Мать залила тело дочери бетоном и использовала его в качестве тумбочки

Женщина заявила, что нашла девочку мертвой и не знала, что делать с трупом.



27-летняя жительница аргентинской столицы Буэнос-Айрес использовала тело своей дочери как прикроватную тумбочку. Эту историю рассказало издание The Mirror.



24 октября в полицию города обратился мужчина. Он заявил, что его пятилетняя дочь Милагрос пропала. Стражам порядка удалось отыскать девочку за четыре дня.



Тело ребенка лежало в деревянном ящике в доме матери девочки. Женщина заявила, что не причастна к убийству дочери.



По ее словам, несколько дней назад она нашла девочку мертвой, когда проснулась. Мать перепугалась и решила спрятать тело, чтобы ее не сочли убийцей.



Труп ребенка женщина поместила в застеленный нейлоном деревянный ящик, после чего залила бетоном. Чтобы не вызвать подозрений, эту конструкцию мать решила выдать за тумбочку и поставила рядом со своей кроватью.



Полиция опросила друзей и родственников семьи. Те отметили, что женщина постоянно уделяла все свое внимание двум другим детям, а Милагрос оставалась одна в антисанитарных условиях.



"Это была маленькая девочка, которая родилась недоношенной и имела множество заболеваний", - также добавили стражи порядка.



Сейчас горе-мать находится под стражей, а правоохранители ведут расследование. Оставшихся детей женщины полиция передала их бабушке.

