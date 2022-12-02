ЕС заключит сделку по ограничению продажи российской нефти

Европейский союз близок к заключению сделки по ограничению продажи российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



По информации издания, ограничение цены призвано ограничить доходы России от продажи нефти, избегая при этом полного запрета, который может привести к резкому росту цен на нефть. Ограничение цены может вступить в силу 5 декабря.



Сделка, инициатором которой является группа стран G7, направлена на ограничение доходов России от продажи нефти, которые она использует для финансирования войны в Украине. Этот шаг запретит транспортировку российской нефти по цене выше определенного уровня в страны, не входящие в Европейский союз.



Ограничение также предусматривает переходный период в 45 дней. Он будет применяться к любым судам с российской нефтью, которые были загружены до крайнего срока - 5 декабря. Отказ от предложенного ограничения цен обречет на гибель мировое предложение нефти, угрожая астрономическими ценами на энергоносители во всем мире. Многие опасаются, что такой запрет приведет к резкому росту цен на нефть, поскольку Россия обеспечивает около 10 процентов мировых поставок нефти.



1 декабря российская нефть марки Urals торговалась по цене около 70 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters. Нефть марки Brent торговалась на уровне около 87 долларов.



Ранее cтраны Евросоюза не договорились о потолке цен на газ и нефть.

