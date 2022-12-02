Взрыв произошел в турецком порту Самсун

Взрыв произошел на танкере в турецком порту Самсун, передает Tengrinews.kz со ссылкой на местное издание Samsun Haber.



Губернатор Самсуна Зулькиф Дагли сообщил, что взрыв произошел около 11:15 утра по местному времени на нефтяном танкере, расположенном в районе порта.



Причиной возгорания, по его словам, стало нагревание одного из топливных баков, где хранятся отработанные масла, взятые с судов.



После взрыва на нефтяном танкере в порту Самсун вспыхнул пожар, но огонь был локализован и потушен. В регионе продолжаются работы по охлаждению. Полиция также приняла меры безопасности на прилегающей территории. В результате инцидента никто не пострадал.



Ранее на химическом заводе в провинции Денизли в Турции вспыхнул пожар.

