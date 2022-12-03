Изобретения, которые не дадут нашей планете задохнуться и утонуть в мусоре

Сегодня, по мнению некоторых экспертов, мир находится на пороге экологической встряски. Ежегодно ученые ищут новые способы остановить загрязнение планеты и спасти природу. Мы просмотрели свежие экоизобретения, которые уже доказали свою эффективность на практике. Удивительно, но в составленной пятерке три оказались с пропиской в российском Челябинске.



1. Ловушка для пластика в океане



Одним из врагов для морской экосистемы является пластик. По данным Гринписа, в мировом океане сегодня плавает примерно 150 миллионов тонн таких отходов. Чтобы собрать весь пластик в океане, понадобилось бы 79 тысяч лет. Более быстрое решение предложили ученые из Нидерландов. Они разработали ловушку для мусора. Это U-образное устройство с поплавками может захватывать плавающий на морской поверхности пластик. С помощью 60 таких ловушек собрать весь мусор в океане можно гораздо быстрее — за 20 лет.



3. «Пушка» для утилизации отходов без сжигания



Среднестатистический человек производит в год около двух кубометров мусора — это примерно 400 кг. Большая его часть попадает на мусоросжигательные заводы. Такой метод утилизации отходов сегодня широко распространен. Но решая одну проблему, такие технологии порождают другую: в процессе сжигания мусора в атмосферу попадает огромное количество тяжелых металлов и диоксинов, крайне опасных для человека. Российский ученый из Центра химической физики РАН Сергей Фролов разработал уникальную «пушку» для уничтожения любых отходов без сжигания. Устройство работает за счет высокого давления и экстремальных температур (около 3 тысяч °С). Раскаленный водяной пар расщепляет всю органику и пластик до молекул, превращая их в безвредный газ. Пока «пушка» перерабатывает всего 1000 тонн в год, но мощность будет увеличена.



3. Одноразовая посуда, которую можно съесть



Пластиковые стаканчики мы ежедневно используем в офисах, в походах, в кафе, не задумываясь о том, что они молниеносно пополняют ряды бытовых отдыхов. Но согласитесь, мусора было бы куда меньше, если бы одноразовую посуду можно было просто съесть. И эта идея далеко не из области фантастики. Ее воплотили в жизнь ученые из Челябинска. В местном университете из обычного крахмала (картофельного или зернового) создают полностью биоразлагаемый пластик, который не наносит вреда природе при утилизации. Сделанная из него одноразовая посуда настолько безвредна, что при желании ею можно даже закусить после использования.



4. Переработка сельхозотходов личинками мух



Один из поставщиков аммиачного газа в атмосферу – это птицефабрики и свиноводческие комплексы. Вредные вещества выделяются из отходов животного происхождения, при испарении удобрений. Решение этой проблемы предложили также челябинские ученые. Исследователи из Южно-Уральского государственного аграрного университета стали применять уникальную технологию переработки пищевых и сельскохозяйственных отходов личинками мух черная львинка. Эти насекомые имеют способность снижать содержание вредных бактерий в органических отходах. При переработке личинками навоза и птичьего помета их масса уменьшается, а концентрация азота снижается на 62 %, при этом исключается возможность образования газа метана и неприятных запахов. На выходе получается безопасное органическое удобрение. Кроме того, сами личинки могут использоваться как ценный питательный корм для животных.



5. Сорбент для очистки промышленных земель



Сегодня существует немало методов для реабилитации почв, но все они не решают главной проблемы – окончательной нейтрализации вредных веществ. Уникальный сорбент для очистки промышленных земель разработали челябинские ученые из Южно-Уральского государственного университета. Они создали композитный материал, который связывает тяжелые металлы и радионуклиды. Он запускает процесс, обратный выщелачиванию, для минерализации опасных веществ. Благодаря этому промышленная почва полностью очищается почти от всех видов загрязнений уже через три месяца.