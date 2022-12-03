Взрывной рост денежных переводов в страны СНГ: Россия озолотила сопредельные государства

Сколько было перечислено в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию и Армению.



Объем денежных переводов из России в Казахстан в октябре вырос в 13 раз. Об этом говорит статистика, опубликованная Национальным банком этой страны. На втором месте по этому показателю оказалась Киргизия. До этого о схожем кратном росте денежных переводов из России сообщали и в других соседних государствах.



Санкции в отношении нашей страны в продолжают усиливаться, международные платежные системы не собираются возвращаться на наш рынок, а спецоперация продолжается, не отменяя вероятность новой мобилизации. В таких условиях вопрос о масштабах денежных переводов граждан в страны СНГ становится все более значимым. Угрожает ли это явление экономике России, банковской системе или благосостоянию самих людей, которые ринулись отправлять свои средства за рубеж, «МК» выяснил у экспертов.



В октябре из нашей страны в Казахстан было отправлено 42,7 млрд тенге (примерно 5.6 млрд рублей) — в 13 раз больше, чем год назад. Темп денежных переводов рос с начала спецоперации на Украине, но в середине осени ускорился в связи с объявлением о частичной мобилизации в России и в результате достиг максимума за всю историю наблюдений.



Наша страна лидирует по объему полученных Казахстаном денег из-за рубежа — ее доля от общей суммы увеличилась с 13,8% до 57,5%, а по количеству совершенных переводов — с 30,1% до 68,7%. При этом схожая картина и в других странах СНГ. Так, по данным Национального банка Грузии, в январе-сентябре в страну с использованием электронных платежных систем было переведено из России $2,8 млрд, что на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Заметно вырос и объем денежных переводов из нашей страны в Армению. По подсчетам Евразийского банка развития (ЕАБР), за первые восемь месяцев года он составил $1,9 млрд — рост по сравнению с 2021-м почти в 3,5 раза.



Основных причин резкого интереса россиян к счетам в иностранных банках четыре. Во-первых, финансовые власти, в том числе ЦБ РФ, стимулируют девалютизацию отечественной экономики, создавая условия, при которых хранить валюту «недружественных» стран на счетах в нашей стране физическим лицам просто невыгодно — проценты по вкладам маленькие, иностранные средства со счетов, открытых после 9 марта, вообще не снять и т.д. Во-вторых, это стремление россиян владеть картами зарубежных банков, чтобы спокойно расплачиваться безналичным образом при поездках за границу и продлевать привычные зарубежные сервисы по просмотру кино, онлайн-играм, музыке… «Наши граждане, понимая опасности, связанные с хранением «недружественной» валюты в российских банках, а также изыскивая способы сохранения доступа к платежным сервисам Visa и Mastercard, обратились к банковским системам дружественных или нейтральных к России стран, — объясняет аналитик TeleTrade Алексей Федоров. — Это хорошо видно как по резко выросшему объему валютных депозитов россиян в иностранных банках (около $63 млрд), который уже практически сравнялся с объемом валютных вкладов в России, так и по аномальному росту открытых валютных счетов для оформления карт Visa и Mastercard за рубежом».



Только в одном Узбекистане нерезидентами, в основном это россияне, в 2022 году было открыто более 100 тыс. таких валютных счетов. По мнению руководителя консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексея Слободчикова, увеличение переводов вызвано желанием россиян вернуться к привычному укладу жизни. Санкционные ограничения лишили многих представителей «среднего класса» возможности приобретать авиабилеты у зарубежных авиаперевозчиков, бронировать отели, оплачивать услуги при отдыхе в других странах, оплачивать товары международных производителей и использовать любые интернет-ресурсы, начиная от подписок на музыку и заканчивая инвестиционными инструментами. Простой человек ищет пути решения своих проблем и находит их в банках СНГ.



Третья причина усиления потока средств за рубеж, объясняющая всплеск переводов именно в октябре, связана с частичной мобилизацией в России. Граждане, переезжавшие в страны СНГ, активно переводили деньги на свои счета или их родственники помогали им средствами также с помощью переводов, а иногда так поступали их работодатели.



Наконец, четвертая причина, связана с курсовой разницей при покупке наличных долларов и евро в России и в странах-соседях. Отечественные банки, после введения ограничений со стороны ЦБ РФ, стали позволять себе большие вольности с курсами, пользуясь дефицитом наличной валюты в стране. К примеру, есть кредитные организации, которые покупают доллары у населения за 40 рублей, а продают за 75 рублей. «Одна из возможных причин роста денежных переводов в соседние страны — большая разница между наличным и безналичным курсом доллара (эта разница в конце сентября достигала 20%).



Спекулянты переводят относительно дешевую безналичную валюту в Казахстан, Грузию, Армению и другие страны, и ввозят обратно в Россию относительно дорогую наличную валюту, — говорит начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. — Пользуясь тем, что до $10 тысяч можно ввозить в Россию без декларации».



Поскольку в ближайшее время геополитическая обстановка вряд ли изменится, санкции не снимут, а власти могут усилить «гонения» на доллар и евро, то переводы россиян за рубеж рискуют вырасти еще больше. Это неприятное явление для экономики, но не критическое, утверждают эксперты. По мнению Федорова, резкий рост трансграничных переводов из России оказывал и продолжит оказывать небольшое негативное воздействие на экономику страны, особенно на потребительский сектор.



Последние доступные данные по розничным продажам в России за сентябрь уже говорят о новой волне снижения потребительской активности (-2,6% к августу и -9,8% к сентябрю 2021 году), а также об ускорении спада ВВП страны в годовом выражении с 4% в августе до 5% в сентябре. Однако модель российской экономики экспортно-сырьевая, а потому для нее гораздо важнее объем экспорта и конъюнктура сырьевых рынков.



Другое дело риски, с которыми могут столкнуться сами россияне в соседних странах. «Если США или Европа начнут оказывать давление на казахстанские банки за работу с Россией, возможно, у Казахстана в таком случае даже не останется выбора и платежи будут приостановлены», — предупреждает генеральный директор агентства Weconn Наталья Проказова. При этом каждая страна старается принимать решения с учетом своих интересов. В настоящее время мы видим ситуацию, когда и европейцы, и россияне пытаются обойти санкции для продолжения мировой торговли и частичного поддержания экономики, поэтому у стран СНГ здесь открывается обширное поле для деятельности.



Алексей Федоров считает, что трансграничные переводы физических лиц из России в страны СНГ не нарушают введенных против нашей страны западных санкций, а потому их интенсификация не несет ни рисков вторичных санкций, ни рисков блокировки средств россиян в иностранных банках дружественных либо нейтральных стран. «Гораздо более высоким представляется риск устойчивости банковских систем стран СНГ, с учетом возможного масштаба циклического кризиса, в который в 2023 году, скорее всего, погрузится мировая экономика, — отмечает эксперт.



— Стоит вспомнить, что во время прошлого циклического кризиса 2008-2009 года, банковские системы даже в развитых странах находились под угрозой полного банкротства, их спасли только рекордные государственные вливания». Текущее состояние глобальной банковской системы гораздо хуже чем 13-14 лет назад, да и объем структурных проблем накопившихся в мировой экономике сейчас тоже значительно больше. Поэтому более актуальный вопрос заключается не в санкционных рисках, а в том, хватит ли запаса финансовой прочности банковских систем небольших экономик для преодоления предстоящего глобального кризиса, полагает аналитик.