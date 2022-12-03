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Кипяток лить не нужно: лайфхаки для разморозки лобового стекла машины

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Кипяток лить не нужно: лайфхаки для разморозки лобового стекла машины
Иллюстративное фото
В зимнее время года машине требуется особый уход. Частая проблема, которая может возникнуть в мороз, наледь на стеклах и даже примерзшие дворники. Однако дешевые подручные средства станут помощники и мгновенно вернут лобовому стеклу первоначальный вид, передает Toppress.kz со ссылкой на telegraf.com.ua.

Ни в коем случае не нужно заливать стекло кипятком, в надежде решить проблему с наледью. Есть простые, но действенные лайфхаки, которые помогут разморозить лобовое стекло автомобиля зимой.

Так, для борьбы с инеем на лобовом стекле попробуйте предпринять такие шаги: накануне вечером перед поездкой налейте на лобовое стекло и окна смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды, и лобовое стекло не замерзнет.

Этот лайфхак также подойдет для грязных ветровых стекол, так как с помощью этого кухонного аксессуара можно мгновенно удалить любую грязь или налет. Как действовать в этом случае: просто налейте немного уксуса в пульверизатор и слегка разбавьте его водой, затем распылите на ветровое стекло и вытрите, грязь мгновенно исчезнет.

Еще один способ очистить замерзшее лобовое стекло звучит странно, но отлично работает. Вот в чем суть трюка: нужно потереть стекло луком, он действует так же, как уксус. К слову, картофель также эффективен.

А вот лить кипяток на свой автомобиль, чтобы избавиться от инея, как бы заманчиво это ни было, не стоит. Даже обливание теплой водой может привести к тому, что окна автомобиля треснут, особенно если там есть надколы.


Источник: toppress.kz
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