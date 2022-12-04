Пассажир круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы близ Аргентины

Один пассажир круизного лайнера, следовавшего в направлении Аргентины, погиб, четверо получили травмы в результате удара волны-убийцы, говорится в заявлении круизной компании Viking, передает ИА «NewTimes.kz».



Волнами-убийцами называют волны, высота которых более чем в два раза превышает высоту остальных волн.



Согласно заявлению, инцидент произошел 29 ноября, в 22.40 по местному времени. Само судно «получило незначительные повреждения» и 30 ноября прибыло в порт Ушуайя на юге Аргентины.



«Мы с большой грустью подтвердили, что один из гостей скончался после инцидента», — говорится в пресс-релизе.



В компании не уточнили подробностей относительно погибшего пассажира, однако, по данным аргентинского агентства Telam, речь идет о гражданке США. Отмечается, что еще четыре человека получили травмы, не представляющие опасности для жизни.