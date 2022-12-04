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В Индонезии хотят ввести тюремный срок за секс вне брака

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:07
В Индонезии хотят ввести тюремный срок за секс вне брака
Фото из открытых источников
Ожидается, что в этом месяце парламент Индонезии примет новый уголовный кодекс, который будет предусматривать наказание за половые связи вне брака в виде тюремного заключения сроком до одного года, сообщает Zakon.kz.

Законодательная реформа также запретит оскорбление президента или государственных институтов и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии. Также запрещено сожительство до брака, передает CNN.

Новый уголовный кодекс, работа над которым велась десятилетиями, будет принят 15 декабря, сообщил агентству Reuters заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиариедж.

"Мы гордимся тем, что у нас есть уголовный кодекс, который соответствует индонезийским ценностям", сказал он.

Бамбанг Вурьянто, законодатель, участвовавший в разработке проекта, сказал, что новый кодекс может быть принят уже на следующей неделе.

Кодекс, если он будет принят, будет применяться как к гражданам Индонезии, так и к иностранцам, при этом бизнес-группы выражают обеспокоенность тем, какой ущерб эти правила могут нанести имиджу Индонезии как места отдыха и инвестиций.

Проект пользуется поддержкой некоторых исламских групп в стране.

Предыдущий проект кодекса должны были принять в 2019 году, но не смогли, так как он вызвал общенациональные протесты.


Источник: zakon.kz
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