Минприроды назвало основную версию массовой гибели тюленей в Дагестане

Минприроды Дагестана заявило, что основной версией массовой гибели тюленей в регионе стали природные факторы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. (…) Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — сказано в сообщении министерства.
Уточняется, что состояние внутренних органов исследованных животных не подтвердило гипотезу об их отправлении пестицидами или тяжелыми металлами. Как утверждают в ведомстве, гибель свыше 300 особей не способна критично повлиять на популяцию тюленей, так как численность каспийской нерпы находится в рамках от 270 до 300 тысяч особей и является стабильной.
Ранее управление Росрыболовства сообщило, что в Дагестане на побережье Каспийского моря найдено примерно 650-700 мертвых животных. Сотни туш тюленей были обнаружены в Кировском районе Махачкалы на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак.
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