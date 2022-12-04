Самой старой черепахе в мире исполнилось 190 лет

Джонатан, сейшельская гигантская черепаха, подаренная острову Святой Елены в 1882 году, также является старейшим известным живым сухопутным животным. 4 декабря черепаха отпраздновало свое 190-летие, сообщает Zakon.kz.



Живущий на острове Святой Елены с 1882 года, когда он прибыл в качестве подарка губернатору маленького южноатлантического острова, передает The Guardian.



Джонатан является не просто самой старой черепахой, а самым старым сухопутным существом зарегистрированным людьми. Он получил награды от Книги рекордов Гиннесса за то, что является самым старым из известных ныне живущих сухопутных животных.



Джонатан также является местной знаменитостью, он изображен на реверсе местной пятипенсовой монеты.



Джонатан уже давно покрыт морщинами, он также ослеп от катаракты и лишен обоняния. Хотя точная дата его рождения остается неизвестной, по оценкам, он вылупился примерно в 1832 году. Но только в ноябре этого года Найджел Филлипс, губернатор британской заморской территории, наконец-то присвоил ему официальный день рождения — 4 декабря 1832 года.



В Книге рекордов Гиннесса отмечается: "Возраст Джонатана - это оценка, основанная на том факте, что он был полностью зрелым, а значит, ему было не менее 50 лет, когда он прибыл на остров Святой Елены с Сейшельских островов в 1882 году. По всей вероятности, он даже старше, чем мы думаем".



Его возраст означает, что Джонатан родился во время правления Николая I в Российской империи. За 71 год, до того, как братья Райт осуществили первый запуск самолета. Эта черепаха на 13 лет старше Абая Кунанбаева.



Трехдневный праздник, организованный в честь рептилии, на который съедутся жители со всего острова, начнется в доме губернатора. Его главными событиями станут "именинный торт" в виде черепахи и анимационный ролик о его жизни.