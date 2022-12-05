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Видео уличной драки с участием Григория Лепса опубликовали в Сети

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Видео уличной драки с участием Григория Лепса опубликовали в Сети
Кадр из видео
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" подрался с жителем Санкт-Петербурга после навязчивых просьб сфотографироваться. Перед этим знаменитый певец попал еще в один скандал, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на "Пятый канал".

Сообщается, что драка произошла вечером 2 декабря. В это время Григорий Лепс отдыхал вместе со своей командой в баре. Один из посетителей увидел знаменитость и решил добиться совместного фото. По предварительной информации, на навязчивые просьбы певец ответил грубым отказом.

После этого гостя вывела из заведения охрана. Мужчине это не понравилось. В итоге он обматерил Григория Лепса и его команду. По всей видимости, из-за этого и началась драка. Для петербуржца она закончилась ушибами и, предварительно, переломом носа. Информации о травмах у певца и его спутников не поступало, отмечает издание.



В результате инцидента никого не задержали, однако полиция начала проверку из-за случившегося.

Примечательно, что незадолго до происшествия Григорий Лепс оказался участником еще одного скандала - певец позволил себе дерзкую выходку на сцене, пишет "Пятый канал".

"Прямо перед зрителями он бросил микрофон на сцену, после того как не смог вытянуть ноту в песне "Самый лучший день". Позже объяснил свое поведение проблемами со здоровьем", - говорится в сообщении.



Источник: Tengrinews.kz
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