Видео уличной драки с участием Григория Лепса опубликовали в Сети

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" подрался с жителем Санкт-Петербурга после навязчивых просьб сфотографироваться. Перед этим знаменитый певец попал еще в один скандал, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на "Пятый канал".Сообщается, что драка произошла вечером 2 декабря. В это время Григорий Лепс отдыхал вместе со своей командой в баре. Один из посетителей увидел знаменитость и решил добиться совместного фото. По предварительной информации, на навязчивые просьбы певец ответил грубым отказом.После этого гостя вывела из заведения охрана. Мужчине это не понравилось. В итоге он обматерил Григория Лепса и его команду. По всей видимости, из-за этого и началась драка. Для петербуржца она закончилась ушибами и, предварительно, переломом носа. Информации о травмах у певца и его спутников не поступало, отмечает издание.В результате инцидента никого не задержали, однако полиция начала проверку из-за случившегося.Примечательно, что незадолго до происшествия Григорий Лепс оказался участником еще одного скандала - певец позволил себе дерзкую выходку на сцене, пишет "Пятый канал"."Прямо перед зрителями он бросил микрофон на сцену, после того как не смог вытянуть ноту в песне "Самый лучший день". Позже объяснил свое поведение проблемами со здоровьем", - говорится в сообщении.