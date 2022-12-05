Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле

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SON DAKİKA İstanbul'da tramvay otobüsle çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden görüntüler #SONDAKİKA— Haber Global (@HaberGlobal) December 5, 2022
Geçmiş olsun İstanbul...— 25. GÜL.G (@bahriyem) December 5, 2022
İstanbul Alibeyköy’de İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı, 4’ü ağır 24 kişi yaralandı. İmamoğlu İstanbullu için artık can güvenliği sorunudur! pic.twitter.com/hjtidnY2OV
#İstanbul'da İETT otobüsü ile #tramvay çarpıştı— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) December 5, 2022
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/ertu2TDDyS
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