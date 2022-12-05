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Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле
Кадр из видео
Трамвай столкнулся с автобусом в Стамбуле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Haber Global.

Сообщается, что инцидент произошел утром 5 декабря на площади Алибейкей Эйюп Султанского района города. На место происшествия было привлечено большое число сотрудников скорой медицинской помощи, полиции и спасателей.

По информации телеканала, пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что движение трамваев между несколькими станциями приостановлено.







Источник: Tengrinews.kz
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