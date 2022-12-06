Без кашля и насморка. Что выбрать для лечения простуды

В период так называемого «сезона простуд» люди сильнее интересуются противовирусными и противопростудными средствами — никто не хочет страдать от высокой температуры, боли в горле, мышцах и суставах и насморка. Что же выбрать?



Во время пандемии, когда риск развития осложнений высок, лечение ОРВИ приобретает особую важность Кроме того, течение вирусных инфекций тяжело контролировать ввиду сложной экологической обстановки, множества причин возникновения болезней, постоянной изменчивости ОРВИ и разнообразия вирусов — их насчитывается более 200.



Тем не менее, даже при том, что основная масса лекарств борется с надоедливыми симптомами, а не с вирусом, есть и эффективные препараты, которые прямо воздействуют на один или несколько штаммов, блокируют размножение и внедрение вируса в клетки, меняют его структуру. Поэтому правильный выбор препарата от гриппа и ОРВИ не только даст действенный результат и ускорит процесс выздоровления, но и сбережёт финансы.



В аптеках популярны три противовирусных лекарства: Кагоцел, Трекрезан и Римантадин. В чём разница между ними и что из них выбрать?



Принцип работы Кагоцела



Кагоцел — это российское противовирусное средство, которое борется с ОРВИ и гриппом. Лекарство подходит для лечения как с начала заболевания, так и для запоздалого лечения, его можно давать детям от 3 лет.



Оно индуцирует поздние интерфероны альфа- и бета-типов с высокой противовирусной активностью. Это происходит почти во всех клетках тела, которые принимают участие в защите от инфекции.



Интерфероны — это белки, которые организм выделяет в ответ на заражение вирусом. Они сдерживают его размножение и стимулируют активность иммунной системы. Также интерфероны активируют другие белки, уничтожающие заражённую клетку. В этом случае мембрана отделяет части клетки от внешней среды, поэтому вирус не распространяется в организме, а клеточные фрагменты не вызывают воспаление.



Разовый приём позволяет получить максимально высокую концентрацию интерферонов уже через двое суток. После этого они циркулируют в крови до 4-5 суток. В большинстве случаев этого достаточно для выздоровления.



Хотя Кагоцел подходит и для запоздалого лечения, лучше начать приём не позднее, чем на 4-е сутки с момента появления симптомов. Тогда препарат окажется наиболее эффективным. Для профилактики его можно применять независимо от сроков возможного заражения. Если показалось, что был контакт с инфицированным человеком, можно перестраховаться и пропить профилактический курс.



Действие Римантадина



Римантадин — это противовирусное средство, созданное на основе римантадина гидрохлорида. Лекарство эффективно против штаммов вируса гриппа типа А.



Оно препятствует слиянию вирусной оболочки с мембраной клетки, поэтому генетический материал вируса не попадает в цитоплазму и клетка не заражается. Кроме того, вещество прерывает синтез вирусного генома.



Лекарство используют для лечения и профилактики только гриппа типа А у взрослых и детей старше 7 лет.



Специфика Трекрезана



Трекрезан относится к группе адаптогенов — препаратов, которые способствуют укреплению общих защитных сил организма. Лекарство улучшает выносливость при психических и физических нагрузках, повышает устойчивость к гипоксическому состоянию и снижает усталость во время умственной активности.



В основном его назначают для лечения острых вирусных инфекций. Также этот препарат можно увидеть в рекомендациях для повышения стрессоустойчивости, а иногда врачи советуют его во время увеличенных психических и физических нагрузок.



А теперь сравним



Перед использованием любого противовирусного препарата важно понять, для чего его принимают. Кагоцел, Римантадин и Трекрезан отличаются механизмами действия, но всё же их можно сравнить.



Первый, как уже сказано, индуцирует интерфероны альфа- и бета-типов. Он эффективен против большинства типов вирусов, в том числе при запоздалом лечении. Препарат выписывают даже детям с 3 лет: он не токсичен, а его безопасность и эффективность проверены клиническими и наблюдательными исследованиями, в которых приняли участие более 22 тыс. человек. Уже в первые дни терапии Кагоцел облегчает состояние больного и снижает температуру. Приём лекарства не зависит от режима питания, а курс лечения составляет 4 дня. Препарат сокращает сроки заболевания и в 2 раза уменьшает число осложнений.



Римантадин — противовирусное средство для лечения и профилактики только гриппа А. Он подавляет размножение вирусов и эффективен для ранней терапии гриппа А, для лечения гриппа В и других ОРВИ не подходит. При этом он запрещён к приёму детям младше 7 лет.



Трекрезан — адаптоген, он стимулирует иммунитет, снижает интоксикацию организма, повышает стрессоустойчивость. Его можно применять детям с 12 лет, детям младше этого возраста к применению запрещён.



Что в итоге?



Получается, что Римантадин лучше выбрать, если лечение начинается при первых симптомах болезни, а врач поставил диагноз: грипп типа А. Но когда нужно вылечить ребёнка младше 7 лет, препарат не подходит. Есть ещё одно ограничение: это лекарство отпускается только по рецепту.



Трекрезан отличается антитоксическим эффектом и повышает стрессоустойчивость, но детям до 12 лет противопоказан. Продаётся он без рецепта.



Получается, что Кагоцел — более универсальное средство: действует против разных типов возбудителей ОРВИ, быстро снижает симптомы, назначается с более раннего возраста, эффективен при запоздалом лечении. Для победы над вирусами нужен короткий курс лечения без привязки к приёмам пищи — это удобно, когда нужно быстро победить инфекцию перед неотложной встречей или важной поездкой. Купить лекарство также можно без рецепта.



Если хочешь быть здоров



Лекарства, конечно, необходимы. Но не стоит забывать об общих правилах укрепления иммунитета — закаливании организма, занятиях физкультурой и дыхательной гимнастикой, регулярных длительных прогулках на свежем воздухе в любую погоду. Здоровый образ жизни — важное правило профилактики заболеваний.