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Космический корабль NASA повторно облетел Луну

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Космический корабль NASA повторно облетел Луну
Фото: NASA
Американский космический корабль Orion совершил в автономном режиме второй по счету облет Луны на низкой высоте, после чего направился к Земле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт NASA.

В 11:43 по времени Восточного побережья США (22:43 по времени Астаны) на корабле был запущен маршевый двигатель для выхода на траекторию полета к Земле. Двигатель проработал штатно в течение запланированных 3 минут 27 секунд. После этого корабль начал отдаляться от естественного спутника Земли.

1 декабря Orion сошел с дальней ретроградной орбиты спутника Земли, где находился шесть дней. На этой позиции расстояние до Луны составляло около 85 тысяч километров. Сообщается, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане возле берегов Калифорнии.


Источник: tengrinews.kz
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