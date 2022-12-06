Космический корабль NASA повторно облетел Луну

Американский космический корабль Orion совершил в автономном режиме второй по счету облет Луны на низкой высоте, после чего направился к Земле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт NASA.



В 11:43 по времени Восточного побережья США (22:43 по времени Астаны) на корабле был запущен маршевый двигатель для выхода на траекторию полета к Земле. Двигатель проработал штатно в течение запланированных 3 минут 27 секунд. После этого корабль начал отдаляться от естественного спутника Земли.



1 декабря Orion сошел с дальней ретроградной орбиты спутника Земли, где находился шесть дней. На этой позиции расстояние до Луны составляло около 85 тысяч километров. Сообщается, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане возле берегов Калифорнии.